En agosto de 2024 se comenzaría a implementar la red 5G en Colombia: minTIC

Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aseguró este jueves que desde el 20 de agosto de 2024 se comenzará a implementar la tecnología 5G, que busca mejorar la conectividad en todo el territorio nacional.

“Si todo sale bien vamos a tener esta tecnología en Colombia, estamos avanzando. El 17 de octubre sacamos los pliegos definitivos y tenemos dos empresas que tienen el interés de operar esta red”, agregó el ministro en un evento en Barranquilla.

Al ser consultado por dichas empresas que podrían estar al frente de estas operaciones indicó que no está autorizado para revelar los nombres.

“Yo no puedo hablar de empresas, solo ellos pueden hacer esas solicitudes de manera formal al Gobierno, mientras ellos no lo hagan yo no puedo revelar esos nombres porque lo sé informalmente”, finalizó Lizcano.

En el pasado mes de junio, el mismo ministro Lizcano anunció que el día 20 de diciembre se llevará a cabo la subasta multibanda para la llegada del 5G a Colombia y una ampliación de la cobertura de 4G.

“Es una noticia que Colombia venía esperando por años y que el Gobierno del cambio hace posible. Con el 5G no solo traeremos mejor conectividad y mayor cobertura, sino que impulsaremos servicios y tecnologías que nos permitirán apoyar otros importantes procesos en temas económicos, de salud, de energías limpias. Vamos a fortalecer la industria de telecomunicaciones y, por ende, lograremos que más personas se conecten y puedan aprovechar Internet, como es nuestro propósito”, expresó Lizcano.

El jefe de la cartera de las TIC además presentó el equipo estructurador de esta tarea, encabezado por tres reconocidos expertos internacionales, apoyado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Para garantizar el proceso, se pondrá a disposición de los distintos operadores móviles el espectro disponible para mejorar la conectividad y la cobertura en Colombia, al tiempo que también sea transparente y técnico, por medio de la asistencia técnica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU.

Por su parte, el MinTIC destacó que este espectro radioeléctrico protagonista de la subasta, es la autopista que hace posible conectar a la población, el cual hace posible que las personas en Colombia puedan oír radio, ver televisión, al conectar a una red wi-fi o el comunicarse por celular.

“Será, sin duda, una de las tareas más importantes que tendremos este 2023, y la haremos bien, con compromiso y entrega, porque es lo que el país necesita. La llegada del 5G a Colombia ya tiene fecha, y con ella seguimos generando conectividad y tecnología para cambiar la vida de toda la Nación”, agregó.