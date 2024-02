La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) actualizó la cifra de menores que reciben el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Hasta el momento, 91 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) ya lo operan, bien sea total o parcialmente. Pese a que está en marcha el calendario escolar, todavía son seis las zonas que no han puesto en marcha el programa. La lista la integran Sincelejo, Girardot, Córdoba, Popayán, Caquetá y Montería.

“Reconocemos el esfuerzo que hace cada una de las Entidades Territoriales Certificadas, y valoramos el compromiso de las que iniciaron de manera oportuna junto con el calendario escolar. No obstante, se hace necesario solicitar a las seis ETC que aún no han iniciado la atención PAE, que agilicen, dado que es la alimentación escolar la que está de por medio”, dijo el director de la unidad, Luis Fernando Correa Serna.

Como parte del monitoreo, se fijó una alerta sobre el departamento de La Guajira; así como en Cundinamarca en los municipios de Soacha y Chía.

Entre tanto; la unidad aclaró que, aunque en Maicao y Sucre está en marcha el PAE para la población indígena, no se ha constatado su inicio en el resto de la comunidad que asisten.

“Es necesario insistir en la importancia de no interrumpir la operación del PAE durante el calendario estudiantil, dada la incidencia de este tipo de programas como estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo de nuestros niños, niñas adolescentes y jóvenes”, recalcó Correa.

Hace algunos días, la Contraloría alertó que más de 280.000 niños no estaban recibiendo el PAE en Córdoba. El ente de control aseguró haber adelantado una reunión para verificar el panorama en esa región.