En Colombia mueren unas 200 millones de abejas al año

En en el país mueren entre 2.000 y 3.000 colmenas de abejas al año según los datos que ha recolectado durante los últimos periodos la Asociación Colombiana de Protectores y Productores de Abejas, panorama preocupante y que se conoce hoy que se celebra en el Día Mundial de las Abejas.

Hay que tener en cuenta que cada colmena, dependiendo de su tipo, puede contener entre 50.000 y 80.000 abejas, lo que representa una pérdida en promedio de entre 160.000.000 y 230.000.000 de individuos de la especie anualmente.

El representante legal de la Asociación, Faber Sabogal Martínez, indicó que siguen los envenenamientos por diferentes motivos en la regiones colombianas aún, según él, por el uso indiscriminado de los plaguicidas.

“Hemos tenido en estos últimos días reportes del Meta con más de 500 colmenas envenenadas con fumigaciones aéreas y en el Quindío en mis apiarios he tenido varias pérdidas por esta situación”, indicó Faber Sabogal.

El dirigente gremial indicó que las muertes pueden ser más, ya que la mayoría de apicultores no están agremiados y no dan a conocer las pérdidas.

“Un gran número de apicultores no reportan esta situación ya que no están agremiados, lo que no impide que se haga un conteo exacto de las muertes de las colmenas en el país”, señaló el dirigente gremial.

Se conoció que por el uso indiscrimado de los agroquímicos, en Colombia no se ha podido aprovochar al máximo el potencial que existe para tener cerca de un millón de colmenas activas para la producción de diferentes elementos.

En cuanto a la producción y venta de miel, Faber Sabogal indicó que de 10 productos que se venden solo 2 resultan ser miel pura.

“Solo el 25% de la miel que consumen los colombianos es miel real, las otras son mieles adulteradas o procesadas en laboratorios y estamos tratando que se prohíba el uso de la palabra miel en estos productos”, señaló el presidente de la Asociación.

En el marco de esta celebración tan importante, el colectivo Abejas Vivas y sus organizaciones asociadas, estarán llevando a cabo hoy una “twiteton”, con el propósito de impulsar que el congreso de la República estudie y apruebe la Ley de protección de las abejas.