En Colombia no se ha presentado ningún caso de reinfección de Covid-19: Iván Duque 

En Colombia no se tienen casos de reinfección de la Covid-19, según confirmó el presidente Iván Duque, al señalar que no se tienen reportes a nivel nacional de este comportamiento de la enfermedad en el país.

El anuncio lo realizó en el marco del Facebook Live, que realiza para responder las inquietudes de los colombianos, en esta oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por el coordinador en Colombia de los estudios de la COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), el epidemiólogo Carlos Álvarez.

“No se ha presentado ningún caso de reinfección en Colombia que esté comprobado, en el mundo hay algunos casos que están en exploración y exámenes”, afirmó.

A su vez, agregó que no hay evidencia científica de los casos de reinfección que se estarían presentando en otros países.

“No hay nada que certifique científicamente que a alguien que le ha dado coronavirus, no le pueda volver a dar, pero los casos de posibles reinfecciones están siendo analizados no solo por las autoridades de salud de otros países sino que también por la Organización Mundial de la Salud”, subrayó.

Duque ratificó que como no se tiene inmunidad garantizada no se puede bajar la guardia. “Todos debemos seguir protegiéndonos para proteger a los demás”, destacó.

Por su parte, el epidemiólogo Carlos Alvarez manifestó que no es tan fácil en estos momentos demostrar una reinfección.

“Lo que se tiene que evaluar es que una persona haya tenido la enfermedad en la que habría quedado documentado el virus, se haya recuperado completamente y nuevamente vuelve hacer síntomas y se demuestre que esté infectado con otros virus”, indicó.

El experto señaló que a nivel mundial hasta el momento se han conocido dos casos de reinfección: uno en Hong Kong, y el otro en Nevada en los Estados Unidos.

“En estos casos se pudo demostrar que el virus que tuvo la persona en dos momentos diferentes, específicamente que causa la Covid-19 es el SARS-CoV-2 es distinto; es decir que no son gemelos idénticos, sino primos hermanos; son los dos casos que muestran que puede haber reinfección”, aseguró.

Alvarez agregó que en Colombia no se ha demostrado que se tengan estas reinfecciones. “Al parecer lo que nos está llevando esta evolución de la pandemia es que si se presenta no es tan frecuente, por lo que no hay que bajar la guardia y mantener el autocuidado”, resaltó.

Dijo que sin embargo toda persona que se recupere debe mantener el autocuidado porque todavía no se conoce en la ciencia cuál es la evolución definitiva en estos casos.

La aclaración fue realizada por el presidente Iván Duque y el epidemiólogo Carlos Alvarez, luego de que se conociera que un médico especialista en la Clínica Cartagena del Mar habría dado a conocer un posible caso de reinfección de la Covid-19.

Según la información revelada, el caso se habría presentado en un joven de 24 años, quien el pasado mes de mayo habría dado positivo a la prueba que le practicó su EPS y, al siguiente mes, se habría recuperado dando negativo.

Sin embargo, las autoridades de salud desmintieron que se tratara de una reinfección por lo que se adelantan las investigaciones científicas correspondientes.