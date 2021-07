En Colombia no se respeta la vida de los ciclistas: entrenador de Julián Gómez

Respecto a los homenajes previstos para despedir a Julián Gómez, el entrenador del pequeño deportista indicó que se harán esta semana en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) y que serán organizados por el Instituto de Deportes, en medio de un acto público al que están convocados otros ciclistas menores de edad de diferentes escuelas de la región.

Consulte aquí: "Las ruedas lo absorbieron": Habla abuelo de Julián, el niño que murió en trágico accidente

El entrenador lamentó que en Colombia no se respete la vida de los ciclistas "y no es porque todos los conductores de buses o carros no respeten, pero de todas formas sí hay conductores que pasan y van echando madres o echando pito y acosándolo a uno".

Finalmente, Fabio Rodríguez recordó que "la vía es de todos" y que por eso se hace necesario respetar los espacios de cada actor vial, para evitar estos trágicos acontecimientos como el ocurrido este fin de semana.