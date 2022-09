¿En Colombia ver que un familiar comete un delito podría ser causal de condena?

Ver a un familiar cometiendo un delito, ¿causal de condena?

Este es un tema igual de delicado como confuso. Lo anterior se debe a las delgadas líneas que existen entre incurrir en un delito de encubrimiento o favorecimiento. Imagínese que un familiar cometió un crimen y usted lo sabe ¿Está obligado a testificar en su contra?

Para responder esta duda es necesario remontarse hasta la Constitución colombiana. En la carta magna, en el artículo 33, está estipulado: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

Con lo anterior queda claro que el no declarar en contra de los familiares que están contemplados en la Constitución no debería acarrear problemas legales. Sin embargo, los familiares del presunto autor de algún delito no deben interferir o entorpecer el trabajo de las autoridades con actividades ilícitas toda vez que estos actos no están amparados por dicho artículo y no pueden cometer las acciones anteriormente mencionadas impunemente.