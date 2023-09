En Córdoba lanzan propuesta para formalización de tierras 

Al respecto, en Córdoba ha surgido una idea encaminada a buscar la formalización de títulos de propiedad para los ciudadanos que no han podido legalizar sus casas o parcelas.

El candidato a la gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, bajo el nombre de “Córdoba, tierra de propietarios”, presentó una iniciativa.

La propuesta de formalización de predios se da para aquellos que por años han permanecido sin un título de propiedad, lo que ha impedido acceder a créditos, e incluso, aplicar a programas de mejoramiento de viviendas.

“No es justo que muchos cordobeses tengan sus casas, sus parcelas o cualquier terreno y no puedan acceder a un crédito para mejora o reforma, porque no tienen legalizada la propiedad, ¡eso se tiene que acabar!”, dijo.