¿Qué tan doloroso puede resultar para una mujer su ciclo menstrual?

Para comprenderlo, una mujer dedicada a la docencia comentó una de sus experiencias durante su periodo.

“En una ocasión dictaba clases en un colegio ubicado en zona rural. Por causa del cólico tan fuerte que tenía, al llegar al salón me tiré al piso, agacharme y llorar. Les dije a los niños que me esperaran un momento y los demás profesores me llevaron al centro médico de la población”, relató.

Pilar Amado, médica y coordinadora de los servicios de salud de la Universidad de Lasalle, explicó lo siguiente:

“La dismenorrea es el famoso cólico menstrual. La dismenorrea primaria se asocia a síntomas como distensión e inflamación del abdomen, el dolor puede ir hasta la parte de atrás de la región lumbar, puede aparecer con diferentes tipos de sangrado y otras molestias. De la dismenorrea secundaria, se puede decir que la persona puede presentar unas alteraciones en la región pélvica y son asociaciones de un ciclo que tenga problemas de endometriosis, miomas uterinos, puede haber quistes ováricos, entre otros”.

De acuerdo con el proyecto presentado en el Congreso sobre licencia menstrual, en los dos últimos años, el 86 % de las mujeres en Colombia indicó que, interrumpió sus labores por causas asociadas a la menstruación como dolores en el estómago, espalda, cabeza, o malestar general.