El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, advirtió que la corrupción y la delincuencia serían los grandes ganadores si en el Congreso de la Republica excluye de tajo a la justicia penal, de los beneficios de la virtualidad.

Hasta el momento la Cámara de Representantes negó esa posibilidad y el debate ahora está en manos del Senado. Cabe mencionar, que los funcionarios de la Rama Judicial han pedido que la virtualidad se mantenga.

En diálogo con RCN Mundo, el abogado Bernate explicó que la más perjudicada con esa medida es la víctima de un delito que tendrá que volver a los juzgados, hacer filas, pagar autenticaciones y muchas veces esperar a que la justicia en su caso llegue, porque volverán los aplazamientos.

“En Colombia no se legisla en beneficio de todos, la virtualidad no es buena para todos, hay a quienes les interesa que los procesos no funcionen, que se retrasen y las audiencias se frustren. Parece que el Congreso estuviera del lado de ellos”, dijo el abogado.

Según las cifras que entregó el abogado, antes de la pandemia por la covid-19 un juzgado programaba 11 audiencias al día de las cuales solo se hacía una, mientras con la virtualidad de las 11 programadas se hacen 10.

“En una audiencia presencial toca esperar que llegue el preso y si no llega se aplaza, pero en la virtualidad no es así. En la virtualidad los abogados podemos asistir a audiencias en dos y hasta cinco ciudades al mismo tiempo, cosa que en la presencialidad no se puede hacer. De esa manera empezara el aplazamiento de las audiencias, viene una gran impunidad y eso genera tranquilidad en la corrupción y la delincuencia”, dijo.