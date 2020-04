En libertad Francisco Galán, exguerrillero del ELN

La Defensoría del Pueblo reveló que el ex guerrillero Francisco Galán, recientemente designado por el Gobierno como gestor de paz, fue dejado en libertad tras haber estado detenido desde el pasado mes de febrero.

Galán, quien estaba preso en Antioquia y quien en entrevista con la Defensoría del Pueblo habló sobre esta nueva apuesta del Gobierno y los principales objetivos que buscarán.



En primera medida, el ex combatiente agradeció la gestión del defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien delegó una comisión para acompañar su proceso de liberación y traslado hacia su vivienda en donde permanecerá en cuarentena tentativamente hasta el 13 de abril.



“Nosotros vamos a cumplir tres misiones, el principal es impedir que se nos junte el hambre, la peste y la guerra, esos son los tres contextos que vamos a desarrollar”, dijo Galán.



En ese sentido, recalcó que trabajarán para que la situación del Covid - 19 no se sume a la situación de la violencia. “No es justo que mientras la gente está asustada y recogida en sus hogares, una bomba nos venga a asustar más cuando nos tiene tan asustados el coronavirus”, indicó.



Habló de la segunda meta y dijo que, “Es posible que trabajemos por evitar el hambre y en esto necesitamos el esfuerzo de todos los colombianos para que permitamos la producción y el abastecimiento pero también la generosidad de los empresarios para que aquí no vaya a haber hambre”, sostuvo.



Y el tercer objetivo será buscar que los colombianos acojan los llamados del Gobierno para respetar los protocolos de prevención del coronavirus.

Respecto al cese al fuego anunciado por el ELN, el vocero sostuvo que, “Yo creo que el Gobierno del presidente Duque está dispuesto a convenir con el ELN y con todos los demás un cese al fuego por territorios, creo que es necesario que intentemos resolver este conflicto por zonas”.

También hizo un llamado a esta guerrilla: “Le pido a mis ex compañeros del ELN que no sólo hagan un cese por 30 días... Es necesario que paremos de una vez por todas este conflicto y nos dediquemos a construir una humanidad libre de la violencia y del coronavirus.”, manifestó el promotor de paz.

Y agregó que los distintos frentes guerrilleros de ese grupo armado en especial en Arauca, Chocó, Catatumbo, Bolívar y Cauca deben mostrar unidad y voluntad de paz “tanto los que se quedaron en Cuba como los que están aquí”.



Finalmente, dijo que por ahora estará acogido al aislamiento preventivo: “Yo ya estoy recogido en mi casa, salí de la cárcel para estar con mis nietos y mi familia y no voy a salir, evitando que el virus nos contamine”, Puntualizó.