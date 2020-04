En los últimos cinco días han salido de Colombia cerca de 3.500 venezolanos

Desde el pasado sábado 4 de abril están llegando buses procedentes de diversas ciudades del país, con población migrante que busca regresar a Venezuela.

Hasta la fecha de este jueves santo 9 de abril, han llegado a Cúcuta aproximadamente 3.500 venezolanos, quienes son trasladados de inmediato por personal de Migración Colombia y la Policía Metropolitana de Cúcuta a la zona de frontera, directamente al puente internacional Simón Bolívar , posteriormente entregados a la Guardia venezolana.

Le puede interesar: Cerca de mil venezolanos aglomerados en parque de Bucaramanga piden retornar a su país

Las autoridades colombianas indicaron que inicialmente en el sector del peaje en la vía que comunica a Pamplona con Cúcuta, se habilitaron varias carpas en donde personal médico del Instituto Departamental de Salud y de organizaciones internacionales realizan valoración general de mujeres embarazadas, niños y personas adultas.

Lorena Ramírez una mujer de 25 años de edad quien tiene tres meses de embarazo dijo a RCN Radio, "me preocupa que va a pasar con nosotros, yo trabajaba en Bogotá, vivía de la informalidad, pero allí ya no tenía para pagar arriendo y me toco salir, espero regresar pronto a Colombia en donde me ayudaron con alimentos y medicinas".

Lea también: Unipamplona diseña respirador mecánico para atender a pacientes contagiados

En Cúcuta quienes trabajaban en salones de belleza,restaurantes, lavanderías,obras de construcción o como empleadas domésticas empezaron a salir de la ciudad, aunque temen que su calidad de vida empeore en territorio venezolano al observar poca atención por parte del Gobierno de Maduro.

Migración Colombia ha señalado que en las próximas horas estarían llegando 10 buses más procedentes de otras ciudades con población migrante, teniendo en cuenta quienes se encuentran en Cali y Pasto y quienes salieron desde Ecuador y Perú.