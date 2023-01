En Medellín alternativos descartan alianza con lo que llaman ‘Fico-Uribismo’ 

“La ciudad y la ciudadanía no aguantan más esta polarización que amenaza destruir lo que en Medellín hemos construido en los últimos 100 años como sociedad. Seguir el juego del odio y la ira, como herramientas de comunicación política, es contribuir con el deterioro de la armonía social y de la unidad que ha sido la clave del éxito en el relacionamiento público – privado en Medellín”, sostuvo.

Y agregó: “No me interesa ser parte del juego del odio. Ni con un extremo ni con el otro haremos alianzas. Nuestra única alianza será con la gente. No tengo jefe político al que tenga que obedecer y no me da miedo enfrentar a nadie en este proceso, mucho menos a Federico Gutiérrez, a quien respeto y considero, pero no le temo. Por eso acudimos a la ciudadanía que hoy ya nos ha brindado cerca de 30.000 firmas de respaldo para avalar nuestra candidatura”.

Hoy la baraja de candidatos en Medellín supera los 20 y, aunque esto apenas comienza, promete ser una competencia intensa en los comicios de octubre.