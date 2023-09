La polémica jueza Vivian Polanía, que ha sido el centro de varios escándalos en los últimos meses, actualmente está siendo investigada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) gracias a un video que fue grabado en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta por motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad y que fue divulgado en varias redes sociales.

Luego del hecho, la togado manifestó que con dicha situación ha sido el centro de fuertes críticas que le han causado inconvenientes de salud tras el matoneo del que ha sido víctima.

Polanía decidió dar su versión de lo sucedido y se atrevió a hablar al respecto con el periodista Juan Diego Alvira, en su nuevo programa de televisión.

"Estoy incapacitada 7 días porque se me presentó una infección en la garganta y por psiquiatría. Tengo un síndrome de depresión, por el cual estuve el año pasado incapacitada durante 4 meses".

La mujer explicó que desde que la apodaron 'la juez más sexy de Colombia' empezaron la mayoría de todos sus problemas.

"Desde que me apodaron como 'la juez sexy de Colombia' desde ahí empezaron a abrirme disciplinarios y eso comenzó a afectarme gravemente. Estoy acá con toda la voluntad, mi intensión fue pasa un rato agradable".

Asimismo, aseguró que el video en el que aparece junto a un stripper se originó en una fiesta de colores, en la cual la comparsa que tuviera la mejor entrada a la cafetería tendría un premio en efectivo.

“La comparsa que tuviera la mejor entrada, le iban a dar un premio en efectivo, por eso decido hacer la entrada de esa forma. Todos los juzgados lo hicieron, pero a la única que mencionan, es a mí. Esa noche todos se rieron (…) eso solo causaba risa”, explicó.

Posteriormente, la juez dio a conocer que a los demás funcionarios judiciales no los juzgaron de la misma forma, aún cuando muchos de ellos se encontraban tomando licor y en horario laboral.

Adicionalmente, explicó de cómo lidia con el doble rol de ser una mujer que combate y juzga a los criminales más peligroso de Norte de Santander y al mismo tiempo de ser considerada una juez sexy.

"Con mucho sacrificio porque hago mucho ejercicio, entonces por ejemplo, en estos días lo intenté una vez pero no soy capaz de pararme de la cama".

Seguidamente, le respondió a las personas que la juzgan frente a la controversia de que una juez de la República no debe comporte de la manera en que lo hace.

"Pues una vez me quito la toga yo soy otra persona como cualquiera de ustedes cuando están trabajando. La gente a mí no me conoce yo soy una persona supremamente sola".

Finalmente, Polanía se refirió a la filtración del segundo video en el que aparece de manera sugestiva comiéndose un postre con forma de órgano sexual masculino y afirmó, en medio del llanto, que ha pensado varias veces en renunciar a su trabajo.

"Ese video no está en ninguna de mis cuentas, ese video es personal a mí me acabaron de hackear mi cuenta".