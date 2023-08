En mesas técnicas se analizará crisis de las EPS Sura, Sanitas y Compensar 

En unas mesas técnicas en donde estudiará el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se desarrollarán en las próximas dos semanas, se definirá el futuro de las tres EPS, Sanitas, Sura y Compensar, que anunciaron que a partir del mes de septiembre tendrían dificultades en la atención de más de 13 millones de pacientes.

En la reunión realizada en la sede del Ministerio de Salud el ambiente fue muy tenso, por lo que la incertidumbre se mantiene al no haber resultados inmediatos a la crisis financiera anunciada por las tres EPS.

En el encuentro con el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estuvieron presentes el presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, el director de salud de Compensar, Andrés Barragán Tobar y los delegados de la EPS Sura, quienes destacaron la reunión por el diálogo que se abrió.

“Tuvimos una larga reunión, discutimos todos los elementos de la comunicación que enviamos, coincidimos con el gobierno en que tenemos problemas estructurales que viene de año atrás y que se han agudizado en este momento, en la post pandemia con la situación de salud del país, por lo que reconocemos la disposición del gobierno para empezar a trabajar pero abrimos dos mesas de trabajo importantes, una de ellas es el entendimiento de las cifras de carteras que nosotros percibimos frente a los temas de servicios que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS y de presupuesto máximos y abrimos para la próxima semana una mesa de trabajo con la Adres”, indicaron.

El presidente de Sanitas afirmó que además en el caso de la UPC, se tienen muchos elementos que serán analizados.

“Se abrió una mesa de trabajo dirigida a que empecemos a evaluar este tema de la UPC, por lo que celebramos esta apertura al diálogo amplió con el ministro, viceministros y director de la Adres, por lo que los pasos que siguen es un trabajo frente a querer buscar soluciones que eviten que a futuro se presenten dificultades en la atención de los afiliados”, señaló.

Sostuvo que las tres EPS siguen cumpliendo a los afiliados a la red prestadora de salud, pero advirtió las dificultades que podríamos tener a futuro.

“Nosotros confiamos que el trabajo que vamos a realizar el Ministerio de Salud va a rendir frutos, por lo que hay un entendimiento de los problemas y confiamos que las tareas de las próximas semanas eviten que aquello que anticipamos pueda ocurrir”, advirtió.

Pero mientras esta reunión se realizaba en el piso 23 del Ministerio de Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en el marco del Foro sobre la implementación de enfoque de género y étnico en el sistema de salud que se llevaba a cabo en el cuarto piso de la entidad volvió a criticar a las EPS y a cuestionar el destino de los recursos que manejan las EPS.

“La discusión es de unos grupos que quieren mantener el salud como un negocio y nosotros que decimos que no puede haber negocio en la salud, por lo que la salud es un derecho y esos dineros esa suma tan grande tiene que llegar a atender adecuadamente a todos y cada uno de los pacientes, los dineros de las EPS no son de las EPS, pero que se está haciendo con ese dinero, que se los entregamos a las EPS terminan con unas clínicas ostentosas muy importantes con unos ejecutivos muy bien pinchados, bien vestidos y resulta que no están prestando el servicio que todos los colombianos merecemos”, afirmó el Ministro.