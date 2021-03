Enfermedades laborales por covid-19 aumentaron más de un 500 % en Colombia

Un estudio del Observatorio de Seguridad y Salud del Consejo Colombiano de Seguridad, reveló que durante el 2020 se presentaron 51 accidentes de trabajo cada hora en el país.

La presidenta de esa entidad, Adriana Solano Luque, aseguró que esa cifra es menor a la reportada en 2019, como consecuencia de la pandemia.

“Sobre los accidentes de trabajo, desde el Observatorio de Seguridad y Salud del Consejo Colombiano de Seguridad, identificamos que durante el 2020 se presentaron 450.110 de accidentes de trabajo calificado, lo que representa 1.233 accidentes cada día y 51 eventos cada hora”, indicó.

Agregó que la tasa de accidentes de trabajo para este periodo fue de 4.4% por cada 100 trabajadores. “Dado que el 2020 fue un año atípico con confinamientos y empresas que tuvieron que detener su producción en comparación con el año 2019, se encuentra una disminución del 26% con 161.165 accidentes menos de los 611.275 registrados en ese periodo”, apuntó.

Sin embargo, explicó que las enfermedades laborales derivadas de la covid-19 se incrementaron notablemente.

“En las enfermedades laborales vemos un incremento significativo del 540% en el año 2020 tras registrarse 50.981 enfermedades laborales calificadas, lo que representa 139 eventos por día aproximadamente, mientras que en el 2019 se confirmaron 8.202 casos en total”, dijo.

Agregó que estas cifras muestran la inclusión de la covid -19, como una enfermedad laboral de calificación directa.

El médico intensivista especializado por más de 30 años en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), Jorge Salazar, relató que su contagio se presentó tras haber atendido a un paciente que era asintomático.

“De repente me empecé a sentir mal y me dijeron que tenía que hacerme la prueba porque trabajaba en una Unidad de Cuidados Intensivos, luego me reportan que salí positivo. Me llevaron en una ambulancia porque tenia neumonía y me estaba complicando, así que me aislaron y a los siete días empecé a recuperarme”, afirmó.

El especialista aplaudió que la covid-19 fuera declarada como una enfermedad laboral. “Considero que la pandemia puede afectar a cualquier persona pero por fortuna en el personal de la salud fue declarada enfermedad laboral, por el contacto directo que tenemos con las personas", señaló.

El estudio reveló además que en el 2020 se presentaron 454 muertes laborales, cifra que presentó un descenso con los 492 casos reportados en el 2019, siendo Amazonas, Vichada, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, las regiones donde se reportó un incremento de esos casos.

Las actividades mineras representaron el mayor riesgo, según confirmó Orlando Cuello, representante de los trabajadores en salud del sector minero.

“El año pasado en nuestro gremio murieron siete compañeros con diferentes enfermedades ocasionadas por actividad minera, muchos de ellos estaban luchando por que se las reconociera y otros tenían ya la certificación de invalidez”, aseguró.

La evaluación además confirmó que las regiones con la menor incidencia de muertes laborales fueron Vaupés, San Andrés, Guainía y Guaviare, que no reportaron casos.

“En Magdalena los sectores más altos con tasas de accidentalidad fueron la agricultura, ganadería, caza y piscicultura, además del eléctrico, gas y agua. Por su parte, la tasa más baja de accidentes se dio en Chocó, seguido de Vichada, Vaupés, Amazonas y Arauca”, sostuvo.

En el caso de las enfermedades laborales los reportes más altos se dieron en Caquetá, Amazonas, Cesar, Huila y Putumayo.