Enseña por Colombia: 10 años liderando la educación en lugares vulnerables de Colombia

Enseña Por Colombia celebra sus 10 primeros años en Colombia al servicio de la educación para la transformación de vida de miles de niños, niñas y jóvenes de varios municipios vulnerables.

Esta labor ha logrado acompañar durante este tiempo a más de 110.000 estudiantes de colegios en más de 45 municipios del país y 16 departamentos, gracias a la colaboración de 675 profesionales que se vincularon con esta iniciativa para ir a las regiones apartadas a impartir conocimiento.

Enseña Por Colombia nace en el año 2010 junto a tres jóvenes emprendedores: Luis Enrique García de Brigard, Jorge Mahecha y Pablo Jaramillo, quienes se unieron con un mismo objetico, el cual era encontrar una solución viable a los altos niveles de inequidad causados la falta de educación en condición de calidad.

Así las cosas, adoptaron el modelo de Teach for All a Colombia el cual consiste en llevar profesionales de todas las áreas y sobre todo que sean apasionados por la enseñanza, a las aulas más vulnerables del país, para que incidieran de manera positiva en la vida, no solo de sus estudiantes sino también la de sus familias en proceso de liderazgo pedagógico y de justicia social.

“son 10 años de creer en el poder que tiene la educación en las transformaciones sociales que necesita el país. Hemos logrado aportar a la equidad educativa de miles de niños, niñas y jóvenes, pero también a la formación y el liderazgo de cientos de profesionales que se han sumado a este movimiento”, declaró Ana Medina, quien es la directora ejecutiva de Enseña Por Colombia,

Además, este programa se ha inmiscuido en la formación de más de 180 docentes en las regiones Caribe, Urabá, Valle del Cauca y Santanderes para incluirlos en el programa Conexión Docente, donde este 2022 entrará en formación de otros 150.

No obstante, esta labor también se ha podido ejecutar gracias al apoyo de varias organizaciones del sector privado ya que la organización ha contado con el apoyo de más de 25 empresas y más de 30 fundaciones tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, ha recibido el apoyo de otras 9 organizaciones como USAID, OIM, Unicef y ISOC.

Es importante resaltar esta labor ya que la inequidad en la educación, y más que todo en las regiones apartadas del país es bastante preocupante ya que solamente el 44% de estudiantes que inician su etapa escolar logran terminarla, y apenas el 35% de los estudiantes que oscilan los 15 años llegan a un Nivel 2 de seis niveles en la prueba de matemáticas de PISA.