Entregan cuerpo de un joven desaparecido hace 26 años en Arauca

26 años después, una lideresa social de Arauca recibió el cuerpo de su hijo desaparecido desde 1995 en hechos relacionados con el conflicto armado interno. El trámite fue adelanrado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía ( Grube).

La madre de la víctima, quien es una de las fundadoras de la Asociación de Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida, los Derechos Humanos, la Paz, la Convivencia y la Reconciliación en el Sarare (Asofavida) en el departamento de Arauca, recordó momentos especiales con su hijo.

“Al momento de su desaparición tenía 24 años y laboraba en una finca en el departamento de Casanare, de donde me llamaba con frecuencia”, indicó tras recibir el cuerpo, recordando que su hijo trabajaba en el campo en actividades agrícolas.

Recordó que el 10 de noviembre de 1995, en una llamada telefónica, le contó que había recibido una oferta de trabajo, pero no le dio más detalles.

“Esta fue la última vez que escuché su voz”, resaltó la lideresa. En 2005, en compañía de otro de sus hijos, viajó desde Arauca al municipio de Villa Nueva (Casanare) para buscarlo. En ese momento le contaron que se había ido a trabajar a la vereda Las Palmas, en ese departamento.

Por 26 años con la foto de su hijo en la mano, lideró su lucha de búsqueda con el propósito de saber que pasó con él y donde estaba. “Yo le pedía a Dios que no me llevará hasta encontrar a mi hijo, se lo rogaba a diario”.

Dijo que en el 2015, la Fiscalía le informó el hallazgo de diez cuerpos en un municipio del departamento del Meta, uno de los cuales podría ser su hijo, por lo habían sido llevados al cementerio de Granada, en el mismo departamento.

En este proceso de identificación el Instituto Nacional de Medicina Legal logró la plena identificación del joven. Fue así como en 2020 la lideresa presentó a la UBPD una solicitud de búsqueda de su hijo.

“Estoy muy agradecida con el acompañamiento que he recibido, porque me han informado cada paso. A pesar de que se trata de un momento muy doloroso. Después de tantos años finalmente he podido encontrar el cuerpo de mi hijo y tener un lugar a donde llevarle flores”, manifestó.

Tras este acto, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, preciso que están comprometidos con las búsquedas de las personas desaparecidas.

“Para la Unidad de Búsqueda solicitudes como la de la mamá de este joven se constituyen una voz de confianza de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en la tarea que la entidad desarrolla, y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande para poder agilizar la búsqueda de los desaparecidos y la entrega de resultados a miles de familias que esperan saber qué pasó con sus seres queridos”, puntualizó.