El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desmintió a la EPS Sura al señalar que los directivos de esta entidad se reunieron con el propio presidente Gustavo Petro a quien le manifestaron su interés de convertirse rápidamente en gestoras de salud.

El funcionario, tras el debate de la Comisión Primera del Senado de la República, aseguró que inclusive este mismo interés lo ha escuchado en las diferentes reuniones que ha tenido con esta EPS.

“Yo si tengo que ser muy claro hay EPS entre ellas Sura que nos han dicho que no quieren tener el riesgo financiero, eso quiere decir que aceptan lo que hemos propuesto, que aceptan el riesgo en salud, pero no el financiero, eso lo he oído varias veces de Sura”, indicó.

Apuntó que está buscando alternativas para lograr que las EPS no manejen el riesgo financiero.

“Con ellos estamos buscando un camino con el que podamos solucionar e iniciar un Proceso para que ese aseguramiento que supuestamente lo tienen las EPS lo asuma el estado, por lo que estamos en negociaciones para encontrar alternativas que nos está solicitando Sura”, sostuvo.

Recalcó que ha sido el propio Gobierno el que ha venido liderando estas reuniones con las EPS, “el Gobierno Nacional, el señor Presidente, se sentó por cerca de una hora y media con los directivos de Suramericana”, señaló.

Jaramillo recalcó que la EPS Sura les dijo que ellos no querían seguir siendo aseguradores financieros: “Yo sí he escuchado a unas EPS que nos dicen que por favor el tránsito sea rápido a no ser aseguradores financieros”, aseguró. Apuntó que lo que están pidiendo las EPS es que este tránsito sea rápido, “están pidiendo que ojalá sea rápido porque consideran que no pueden continuar manteniendo el riesgo financiero”, puntualizó.

La EPS Sura en un comunicado afirmó que en el marco de la discusión de la reforma a la salud, la figura de gestoras de vida y salud puede ser una alternativa.

Pero advirtieron que se deben tener garantías para ejercer su nuevo rol en el Sistema de salud que se implementaría en el país de ser aprobada la iniciativa.

“Siempre y cuando, cuente con los atributos necesarios para el óptimo desempeño de dicho rol, que hoy no vemos incluidos en el proyecto de ley", dicen.

Subrayó que ser un actor relevante del sistema, exige posiciones y acciones frente a la reforma que actualmente se tramita ante el Congreso, por lo que destacan las conversaciones con prestadores, usuarios, líderes de opinión, empresarios, sector social, congresistas y representantes del Gobierno Nacional para exponer las coincidencias, diferencias y propuestas.

“Históricamente, la salud ha atravesado coyunturas de desfinanciación. El derecho fundamental de la salud es un gran logro social para Colombia, no obstante, implica coberturas ilimitadas con presupuestos limitados. A esto se suman una mayor longevidad, una menor tasa de natalidad, la adopción y uso de nuevas tecnologías y el aumento en el uso de servicios de salud. En este contexto y bajo las condiciones actuales, pretender que un asegurador privado continúe asumiendo el riesgo financiero en su totalidad, no es sostenible”, dijo.

Destacó que su posición ha sido clara al considerar que la salud necesita una reforma que resuelva su financiación, la accesibilidad en los territorios, la disponibilidad del talento humano en salud y modelos de promoción y prevención.