Quién es el Ernesto de la frase de Diomedes Díaz "Yo no sé, Ernesto, no sé"

Pero incluso para hablar de la muerte Diomedes fue un poco errático, pero eso fue justamente lo que hizo de la conversación una joya que años después retrataría muy bien la personalidad del Cacique.

Ernesto McCausland (EM): ¿Usted piensa en la muerte?

Diomedes Díaz (DD): Todos los días, diario

EM: ¿Qué piensa?

DD: No quiero morirme, le saco el cuerpo cada ratico. Yo no quiero morirme porque... si fuera que, por ejemplo, yo supiera que, de verdad, existiría algo que uno se iba pa' otra parte (...), si yo supiera que la muerte, por ejemplo, uno sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy, pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe... Imagínate, enterrado uno debajo de la tierra y con esos calores que hace ahora.

EM: Usted dice que usted no sabe pa' dónde va.

DD: Sí. Dirían muchos que estoy loco (...), pero es verdad: analice bien la situación y verá. Analícela.

EM: ¿Cómo?

DD: Uno tiene que cuidarse diariamente, actuar sobre lo bien hecho. Porque si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero yo no sé, Ernesto, no sé.