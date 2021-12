Desde Barranquilla, donde se desarrolló el Congreso Mundial de Juristas, el expresidente Ernesto Samper se refirió a las decisiones judiciales y fiscales que se han conocido en los últimos días contra candidatos presidenciales como Sergio Fajardo y el caso Hidroituango.

Aunque Samper no se refirió puntualmente a ese caso, dijo que los “organismos de control no deberían meterse a producir decisiones interadministrativas que de alguna manera puedan invalidar u obstaculizar el libre derecho que tienen todos los candidatos a elegir y a hacer elegidos”.

La Contraloría General de la República ratificó en días pasados la responsabilidad fiscal de Fajardo y otras personas por 4.3 billones de pesos en el caso de Hidroituango.

Las pullas de Ernesto Samper también fueron al gobierno y al presidente Iván Duque, a quien recomendó no referirse a ninguna campaña política.

“El gobierno no se debe meterse en la campaña, no está bien que los funcionarios de gobierno estén como si estuvieran haciendo campaña me parece que está mal, por lo menos es inédito en Colombia, me parece que deben dejar que las campañas fluyan, ellos no son parte de campaña son de alguna manera árbitros y el presidente no debe meterse a hacer interlocutor de campaña”, precisó el ex mandatario.

La clausura del Congreso Mundial de Juristas en Barranquilla, el presidente Iván Duque dijo que en Colombia “nunca tendrá cabida los discursos de la demagogia, del populismo ramplón y los que son ahora áulicos del socialismo del siglo XXI (…) en Colombia la democracia y la libertad económica siempre triunfarán sobre esos discursos”.