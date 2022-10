La representante a la Cámara y excandidata a la Vicepresidencia, Marelen Castillo, le restó importancia al audio que se conoció en las últimas horas, en el que el senador Rodolfo Hernández le pedía dinero de la pasada campaña presidencial.

La congresista insistió que lo importante es llevar a cabo su trabajo legislativo en esa corporación. "Considero irrelevante profundizar en el contenido del audio publicado, más allá de lo que allí se expresa. El país está frente a temas trascendentales de vital importancia y la gente necesita que nos concentremos en atenderlos", señaló.

Cabe recordar, que este miércoles se conoció un polémico audio en el que se escucha al ingeniero Rodolfo Hernández pidiéndole dinero a Marelen Castillo tras quedar elegida como representante, según el senador, para reparar los gastos hechos durante la campaña. Lea también: Califican de "machista" a Rodolfo Hernández tras conocerse audio de discusión con Marelen Castillo

Hernández reclama por un "cambalache" y precisó que a él le dijeron "mentiras y verdades a medias". Esta situación tendría que ver con un supuesto ofrecimiento que le hicieron a Castillo en la Cámara. "Yo no puedo cambalachar nada, porque yo no tengo ni voto ni nada", aseguró la congresista.



Posteriormente, Rodolfo Hernández señaló que "yo no estoy regañando ni nada, estoy haciendo una reflexión. ¿A quien le debemos estar acá, a los políticos o a los colombianos que creyeron en una filosofía (...)?".

"Yo no me arrecho con Erika (representante también), ni con usted. Mientras usted estuvo en campaña, ¿Quién le pago el salario? ¿En qué quedamos?", pregunta Hernández a la representante. Lea también: Aprueban en primer debate proyecto que elimina libreta militar como requisito laboral

Marelen Castillo le contestó que solo hablaron de la Vicepresidencia. "Yo sé que usted iba a salir con eso y mire, ya empezó... ingeniero lo podemos conversar, no tengo problema. Nos sentamos y lo conversamos".



"Eso no es para conversar. Es decir sí o no, eso no es para conversar", indicó el ingeniero

Tras esa conversación, la representante Marelen Castillo respondió a los medios tras la divulgación del audio y concluyó que actualmente está concentrada en liderar su trabajo legislativo en pro de la mujer.