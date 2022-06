El consejero presidencial para los derechos humanos, Jefferson Mena, le salió al paso al reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el que se documentaron más de 2.300 asesinatos durante este Gobierno.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario señaló que, "“es fácil sacar cifras desde Bogotá, pero hay que ver lo que está pasando, hay que ver lo que se vive en el territorio”.

En ese sentido, el consejero aseguró que, “parece que hay algunos sectores a los que les encanta mostrar lo pésimo que vamos en el país, cuando no es verdad”.

“No pretendemos decirle a esta organización que no haga sus informes y que no investigue, esa no es la intención de estas observaciones que estamos haciendo desde el Gobierno. Aquí no que quiere cercenar el derecho que tienen todos los colombianos”, indicó.

Sostuvo que, “así como ellos tienen el derecho y el deber de hacer sus investigaciones y de sacar sus conclusiones, el Gobierno tiene todo el derecho y el deber de salir a refutarlas en caso de ser necesario. En este informe de Indepaz hay mucho que decir”.

“En primer lugar, Indepaz se contradice. El año pasado habíamos rebajado en el 44.8 % de acuerdo a un informe que ellos mismo sacaron y este año ya se hablan de unas cifras que son astronómicas, nunca antes vistas en el país, 930 homicidios de líderes sociales en lo que va del año, eso es completamente sacado del sombrero", señaló.

Manifestó que, “no estamos buscando tapar el sol con un dedo, no estamos tratando de decir que no tenemos el problema. El Gobierno es consciente que tenemos en algunas veredas y corregimientos del país con la presencia de algunos grupos terroristas que están atentado contra la vida de nuestros líderes sociales, pero también estamos trabajando para evitar que esto siga ocurriendo en este país”.