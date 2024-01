Una de las obligaciones que tienen los colombianos que conducen en el país es mantener la licencia de conducción, así como otros documentos, al día.

De allí que muchos entren a la página web de la Registraduría Nacional de Tránsito (RUNT) para conocer si este u otros documentos se encuentran válidos, de manera rápida y fácil.

Cabe destacar que, en 2023, cerca de cuatro millones de conductores tenían que realizar la renovación de la licencia de conducción, no obstante, muchos no pudieron realzarlo porque no contaban con todos los requisitos.

Licencia de conducción: ¿es posible renovarla si tiene multas?

Así las cosas, si usted es uno de los conductores que necesita realizar la renovación de la licencia de conducción en los próximos días, entre los requisitos que se tienen es no tener multas de tránsito.

"Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional", menciona la entidad.

Por tal motivo, para saber si tiene infracciones de tránsito vigentes puede hacerlo a través del SIMIT, allí podrá consultar el estado de sus multas y comparendos.

Condiciones y requisitos para renovar la licencia de conducción

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, como persona natural.

Tener incorporado en el RUNT el Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, este será expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional.

Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla o a través de PSE si realizaste el trámite virtual).

El Organismo de Tránsito procede a validar en el sistema RUNT que el conductor le fue otorgado un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Tarifas de la renovación de la licencia de conducción

Automóvil: $ 118.700

Motocicleta: $ 204.000

¿Cuánto cuesta la multa por conducir con la licencia de conducción vencida en 2024?

La infracción por conducir un vehículo con la licencia de conducción sin renovar es la B02 “conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida” y la multa para el 2024 es de $346.666.

Tenga en cuenta que, para verificar la fecha de vencimiento de su licencia de conducción hay varias formas.

La primera es revisando al respaldo del documento en físico, allí encontrará tanto la categoría, la clase de vehículo como la fecha de vencimiento y el servicio.

La otra forma es ingresando a la página del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) https://www.runt.com.co/, en la opción ‘Consulta de ciudadanos por documento de identidad’, donde encontrarás datos específicos de tu licencia de conducción.