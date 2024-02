El presidente de la asociación Nacional de Empresas de Servicios públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez Ortega, se refirió a propósito del borrador del proyecto de ley que busca que en Colombia se tenga una reforma a los Servicios Públicos.

De acuerdo con el dirigente gremial, una de las grandes preocupaciones que se tiene es que este documento permitiría al Gobierno Nacional tomar decisiones sobre funciones técnicas que hoy en día están a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por lo que incluso intervendría lo político.

Asimismo, el presidente de Andesco, dijo a RCN Radio que específicamente hablando de energía "él (presidente) muchas veces ha dado imprecisiones", por lo que la regulación de los servicios públicos debe estar a cargo expertos técnicos.

"Nosotros con el respeto que le tiene el presidente, es un tema donde él muchas veces ha dado imprecisiones, cuando nos ha hablado que la guajira podría generarnos toda la energía eólica y solar que requería el país, no sabe que esa energía no es firme y que no podríamos tenerla de esa manera, y así muchos otros temas", dijo Sánchez.

De igual forma, alertó que con este proyecto de ley no se podrá llegar a tener una disminución en los precios que hoy en día tienen a nivel nacional.

"Es una cortina de humo. Para el que no sabe, decirle que estamos haciendo una ley para bajarle los servicios, y eso no es verdad, en el corto plazo eso no se da", afirmó.

Finalmente, sostuvo que con este documento se podría llegar a alejar a nuevos inversionistas del sector, lo que terminaría repercutiendo en la demora de la llegada de estos servicios a nuevos hogares