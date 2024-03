El Gobierno Nacional se refirió a las imágenes que fueron reveladas por La FM de RCN Radio, que muestran como una encapuchada lanzó fuego a una de las gestoras de convivencia durante la marcha del Día de la Mujer que se llevó a cabo el pasado viernes en Bogotá.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, calificó a esta persona como “criminal” y pidió a las autoridades identificar y judicializar a la responsable de estos hechos.

Dijo que se deben avanzar en las investigaciones porque estas actuaciones pueden ser consideradas como un delito. “El Gobierno pedirá la investigación y eso nos dirá quien actuó bien y quien actuó mal y se tomarán una serie de acciones”, sostuvo.

“Una persona que es capaz de coger un aerosol, prenderlo y apuntarlo a l cara de otro ser humano, no merece ninguna consideración y yo sí pediría que con esos videos busquemos a ese o a esa bárbara y la judicialicemos”, añadió.

No obstante, el ministro Velasco aseguró que no se debió atacar a toda la marcha por los hechos que se presentaron, porque bastaba con que la Policía retuviera a la persona que lanzó fuego a la gestora de convivencia.

“En principio, pero tengo que esperar la investigación, me parece que no era necesario atacar toda la marcha. No quiero satanizar la institución de la Policía (…), pero las acciones deben ser hablar con el oficial que estaba a cargo de ese grupo y decirle que su acción debió ser armar un grupo y coger a ese bárbaro o bárbara que merece todo el reproche”, manifestó.

“Rechazamos de nuevo la actitud no esa vándala, esa es una criminal. Las personas que apuntó fuego al rostro de otra persona, en este caso de un gestor, es un criminal y tiene que recibir ese trato. Pero no digamos que los que marcharon usaron violencia, porque el altísimo porcentaje de las mujeres que marcharon lo hicieron haciendo uso de un derecho constitucional y lo hicieron sin violencia”, insistió.

Velasco confirmó que este tema será analizado en un consejo de seguridad que sostendrán próximamente con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para tomar decisiones al respecto.