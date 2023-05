Debido a su aparición hace pocas semanas, se revivieron algunas de sus entrevistas y con esta una de las más fuertes, la de un sobreviviente de sus atroces actos, quien en medio de una entrevista con un medio nacional recordó su terrible experiencia a manos de 'La Bestia'

El hombre cuenta que en 1979, cuando solo era un niño de nueve años, se encontraba jugando en Caicedonia, en el Valle del Cauca, junto a otros niños, cuando de repente sintió que lo agarraron de la mano.

“Al señor no lo vi llegar por ningún lado, me mostró un machete y me dijo, ‘no vaya a decir nada porqué lo mató’, recordó

El relato es verdaderamente aterrado y mueve las fibras de cualquier persona. El hombre cuenta que Garavito lo llevó a la fuerza a una choza donde abusó de él, golpeó y torturó

La víctima recuerda que Garavito lo abrazo muy fuerte para evitar que él se escapara. Además, dijo que en medio de la noche los gritos de su madre desesperada los alcanzaba a escuchar, sin embargo, no podía decir nada, pues temía por su vida.

En medio de la entrevista, narró que le preguntó a 'La Bestia' que cuando lo soltaría, a lo que Garavito afirmó: “Cuando suenen las campanas, eso fue una eternidad para mí, sonaban a las cinco de la mañana”, recordó en medio de la entrevista con Los informantes.

El hombre también indicó que cree que se salvó porque accedió a todas las peticiones del asesino y violador, pues tenía mucho miedo. “Yo no le lloré, nunca le supliqué”, dijo.

El valiente sobreviviente termina la entrevista diciendo que después de 40 años, le gustaría ver a 'La Bestia' a la cara para decirle que es más inteligente que él y que es muy buena persona.

"Yo fui más inteligente que él, para mostrarle que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice, que tiene que pasar, que porque a mí me violaron y yo no soy violador”, concluyó el hombre.