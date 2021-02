"Esperamos poder iniciar en junio la segunda fase de vacunación anticovid": Víctor Muñoz

De otro lado, el funcionario se refirió a la situación que se presenta con 5.777 vacunas de la farmacéutica china Sinovac que se encuentran en cuarentena en la ciudad de Ibagué (Tolima), por una variación en la temperatura mientras eran transportadas hacia esa región del país.

"En este Plan Nacional de Vacunación sabemos que las contingencias se presentarían y estamos (con las entidades del Estado encargadas) tratando de mitigar los riesgos", dijo.

Cabe resaltar que el Ministerio de Salud ordenó que se suspendiera el proceso de vacunación en esa región, mientras se confirma con el proveedor si los biológicos se pueden usar o no.

En ese sentido, Víctor Muños dijo que aun que no es de su competencia y no tiene mayores conocimientos frente a esa situación, no habría problema en suministrar esas dosis.