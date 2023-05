"Espero ser útil allí": Roy Barreras tras aceptar designación en Embajada Británica

El saliente presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció luego de que fuera designado como el nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido y dijo que aunque aún no conoce los detalles de este nombramiento, está dispuesto a servirle al país desde donde le toque.

Barreras aceptó este encargo que le dio el presidente Gustavo Petro y dijo que lo único que quiere es ser útil para seguirle sirviendo al país, ahora estando por fuera del Senado de la República.

“Agradezco mucho al señor presidente, con quien aún no he hablado, el ofrecimiento que me ha hecho conocer. Yo he dicho desde hace semanas que mi vida en el Congreso había terminado, este jueves queda ratificada la decisión del Consejo de Estado y a partir del viernes pueden elegir nuevo presidente del Senado”, dijo.

“Dije también que mi vocación es servirle a este país con pasión, a Colombia, desde donde resulte útil; de manera que gracias y espero enterarme de los detalles en las próximas horas porque no hablado todavía con el presidente”, manifestó.

Al ser preguntado sobre si acepta este nombramiento como nuevo diplomático en el exterior, Barreras afirmó: “yo he dicho que estoy listo a servirle al país donde resulte útil y espero ser útil allí donde el presidente ha decidido”.

El nombramiento como nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido se conoció minutos después de que el propio Roy Barreras afirmara que no le interesaba ser candidato en las elecciones locales y tampoco aspirar a un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro.

Barreras había dicho que su intención es recuperarse del cáncer que lo aquejó los últimos meses y trabajar desde su partido La Fuerza de la Paz para consolidar el cambio que le ofrecieron en campaña al país.