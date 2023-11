Esposo de Paula Duran habló acerca de su nueva relación sentimental: "conocí a una persona"

En las últimas semanas, el caso de Paula Durán, la mujer colombiana que murió en Estados Unidos tras perder su lucha contra el cáncer, se ha revivido en el país por cuenta de las declaraciones que dio la mamá de la joven sobre su esposo y padre de sus hijos, Sergio Vega.

Aunque Vega fue quien compartió y vitalizó el caso de Durán, llevándolo a las redes y convirtiéndolo en un caso mediático y conmovedor para todo el país, recientemente la madre de la joven aseguró que él se volvió muy cruel desde el fallecimiento de Paula.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, dijo Gloria Iris Camargo.

Incluso, en dichas declaraciones aseguró que Vega ya tendría una nueva novia, lo que pudo haber provocado esos comportamientos del hombre con ella y sus familiares.

Ante esto, Vega rompió el silencio y reveló información sobre su vida sentimental y de lo duro que ha sido llevar la pérdida de Durán. Sin embargo, aclaró que, como cualquier persona, tiene derecho de “volver a enamorarse”.

Incluso, dijo que el requisito que él pide para una próxima novia es que "pueda aceptar que tengo un ángel en el cielo y tres hijos, que son todo en mi vida”.

No obstante, confirmó que efectivamente desde hace tres meses está saliendo con alguien, pero que aún no es su novia, solo se están conociendo.

“Hace 3 meses conocí a una persona que me ha dado tranquilidad, ojalá que en algún momento se convierta en mi pareja, por lo que irradia. Vino a EE. UU. y me acompañó una semana, me ayudó a cuidar a mis hijos”, mencionó Vega en entrevista con medios nacionales.

Además, confesó que aunque la han pasado muy bien juntos, hay una gran distancia entre ellos, pues la mujer está en Colombia. Además, contó que también ha sido víctima de ataques.

“La verdad es alguien muy especial, está en Colombia y está pendiente, me da tranquilidad, no sé si se vaya a convertir en mi pareja, nos divide en una distancia, a ella la han atacado”.