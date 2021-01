Estalla escándalo de corrupción con trabajadores que atienden víctimas en 14 departamentos

Al menos doscientos sicólogos, que fueron contratados por la Empresa Unión Temporal Víctimas para atender a personas afectadas por el conflicto armando en 14 departamentos del país, denunciaron que hace cuatro meses no reciben sus salarios.

A pesar de que fueron contratados en septiembre, dicen el primer pago lo recibieron un mes después y que a la fecha no han vuelto a recibir pago de honorarios.

“Fuimos muchos quienes esperábamos un pago oportuno; sin embargo, luego de exigir fuimos señalados como rebeldes” dijo uno de los trabajadores sicosociales sin pronunciar su nombre por temor a represalias.

Otra de las contratistas psicosociales dijo que las irregularidades se extienden a la presunta falta de experiencia de la UT Víctimas para desarrollar ese proyecto, que es conocido como PAPSIVI.

“Hemos tenido inconsistencias en la activación del aplicativo, que es una plataforma donde los profesionales suben toda la información del trabajo que se ha hecho con las personas victimas del conflicto armado”, señaló la contratista.

Esa misma profesional de la salud dijo que también se han presentado irregularidades en cuanto “a la papelería, la parte logística del proyecto, los chalecos, los carnés que nos identifica. No nos llegó un chaleco solo hasta que el Ministerio de Salud iba a ser una revisión sobre nuestro trabajo”.

Los más preocupante es que algunos de ellos aseguran que les están cobrando parte de su salario como donación a la UT Víctimas para que puedan trabajar.

“Me dijeron que yo debía hacer una donación voluntaria de los honorarios mensuales de lo que me iban a pagar. El Ministerio de Salud dice en el contrato que me deben pagar $5'421.000 pero, en realidad, ellos solo me van a pagar $3'500.000”, señaló el trabajador.

Al respecto, RCN Radio también conoció unas grabaciones telefónicas entre uno de los trabajadores sicosociales y una de las funcionarias de la UT Víctimas, quien le explica al contratista que debe consignar parte de su salario como una donación a favor de la Unión Temporal y reconoce que esos dineros son una ayuda para esa entidad.

Sobre esas irregularidades, en RCN Radio consultamos a Andrea Aristizábal, representante legal de la UT Víctimas, quien reconoció por fuera de micrófonos que presentan algunos problemas económicos en la actualidad, pero no quiso pronunciarse oficialmente del tema.

Los trabajadores sicosociales aseguraron que en el contrato con el Ministerio de Salud existe una cláusula en la que el pago de salarios u honorarios no está sujeto a los desembolsos del gobierno para desarrollar el proyecto PAPSIVI.

Los trabajadores aseguran que ha habido renuncias por la falta de pago de honorarios y que ya presentaron quejas ante la Contraloría General para que se investiguen las irregularidades.