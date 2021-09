Estamos a punto de quedar bajo la tierra: 100 familias de Carmen de Bolívar

Con el temor de despertar bajo los escombros viven las familias residentes del barrio Prado de El Carmen de Bolívar, quienes alertaron sobre los deslizamientos de tierra que constantemente se registran en la zona y que aseguran podrían dejar bajo la tierra a cerca de 100 viviendas.

Marcos Yepes, habitante del sector solicitó al Gobierno Nacional intervención inmediata y traslado de las familias afectadas a un lugar digno.

"El sector fue declarado zona de desastre, 100 viviendas están casi destruidas y 60 ya están completamente averiadas desde octubre 2019; con los últimos aguaceros y el tema de filtración del tanque del acueducto se han destruido adicionalmente 30 viviendas", detalló Marcos Yepes.

"Aquí hay niños en riesgo, no tenemos hogares comunitarios dentro de la zona, no tenemos servicios públicos, el servicio de gas no lo tenemos desde hace dos años, la luz a medias y nos acompaña un solo punto de agua, nos suministran el líquido cada semana. Tenemos un gobierno local que actúa con prepotencia y un Estado que se ha olvidado de nosotros. Quieren trasladarnos a la fuerza a una zona de alto riesgo", dijo el habitante.

"La amenaza de avalancha es por el tanque de acueducto que instalaron en el barrio, esta situación la venimos padeciendo desde hace 10 años, el terreno es inestable y tiene arcilla expansiva, hay filtración de agua por las lluvias y por el tanque de agua que se encuentra en la zona. Aquí primero fueron construidas las viviendas, luego construyeron el tanque de suministro de agua de El Carmen de Bolívar, hicieron una estructura muy grande sin las especiaciones. Se dejaron de hacer muros pantallas de protección para poder soportar las viviendas, las cuales por las filtraciones de agua colapsaron”, explicó Maros Yepes.

Por su parte Consuelo Arroyo, líder comunal del barrio Prado, sostuvo que se destinaron $350 millones de pesos para el traslado de las familias, dinero que presuntamente desapareció.

"Esto lo querían ocultar pero no se puede yo todos los días paso, miro el tanque y esa estructura está cediendo, me preguntó qué le pasa al señor alcalde, pedimos reubicación en viviendas dignas, aquí hay familias en situación económica difícil, niños que no tienen que comer. Nos quieren trasladar a un terreno no apto, somos 100 familias, el terreno queda vía San Jancito y fue rechazado para la construcción de una universidad, tenemos un estudio geológico de 2013 que nos dice que tiene remoción en masas y arcilla expansiva", aseguró la líder comunal.

"Podemos morir en cualquier momento, esto es un armero anunciado, las casas traquean, se abren los techos, las paredes están abiertas, está lloviendo. Declararon desastre y no tenemos ubicación hacia donde correr para salvarnos de una avalancha".