Estas son las personas que pueden cobrar doble pensión en Colombia: Requisitos y cómo aplicar

Desde los primeros pasos en el mundo laboral, ya sea como trabajadores independientes o empleados, tienen la responsabilidad de contribuir a los sistemas de salud y pensiones. Este último es uno de los puntos más importantes para las personas que están cerca de alcanzar la jubilación, ya que la mayoría sueñan con recibir un pago en su vejez luego de años de trabajo y esfuerzo.

Sin embargo, la realidad es que el proceso para reclamar la pensión puede convertirse en un camino largo y tedioso, especialmente si hay requisitos que no se cumplen. No hay que perder de vista que el beneficio de la pensión no se materializa de inmediato tras cesar en la actividad laboral; más bien, implica un período de espera.

En el contexto normativo del régimen público de pensiones en Colombia, los aportes destinados a Colpensiones deben ajustarse a ciertos criterios. Estos incluyen requisitos como alcanzar una edad mínima (62 años para hombres y 57 años para mujeres) y un mínimo de semanas cotizadas, fijado en 1.300 semanas. Cabe destacar que, en el caso de las mujeres, la Corte Constitucional ha modificado este último requisito, reduciéndolo a 1.000 semanas, pero esta modificación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Una vez que los ciudadanos cumplen con los requisitos establecidos por la legislación colombiana, pueden dar inicio al proceso para solicitar la pensión por vejez.

Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que algunas personas pueden reclamar doble pensión si cumplen con los requisitos.

Personas que pueden reclamar doble pensión

De acuerdo a la Ley 100 de 1993 se indica que una persona puede acceder a dos pensiones distintas. Esta eventualidad se presenta cuando se trata de contingencias diferentes, como vejez, invalidez o sobrevivencia, y cada una de ellas implica cotizaciones específicas.

Una decisión relevante emitida de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SL3869-2021) arroja luz sobre la coexistencia de pensiones. En este pronunciamiento, se establece que es perfectamente válido que una persona reciba simultáneamente una pensión de invalidez de origen laboral y otra de vejez. Esta afirmación se sustenta en la consideración de que ambas prestaciones no son incompatibles, ya que resguardan riesgos diferentes y su financiamiento se realiza de manera independiente.

Para los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en dos regímenes distintos de la seguridad social, la posibilidad de percibir dos pensiones se convierte en una realidad. En este escenario, es factible recibir una pensión por cada régimen, ampliando así las opciones de respaldo económico en la etapa de retiro.

No obstante, es crucial destacar que, según la sentencia SL3869-2021, existe un límite financiero para aquellos que ostentan dos pensiones. El monto máximo permitido para percibirlas en conjunto se sitúa en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta limitación busca establecer un equilibrio y evitar posibles excesos en el beneficio pensionario total.

Requisitos para obtener dos pensiones

Para tener derecho a recibir dos pensiones al mismo tiempo, es esencial que ambas provengan de diferentes regímenes de la Seguridad Social. La forma más común de cumplir con este requisito es que el trabajador haya aportado al sistema tanto como autónomo como empleado, con un mínimo de 15 años de cotización en cada uno de estos regímenes.

Además, es necesario que el trabajador alcance la edad de jubilación ordinaria. Esta edad varía según el tiempo de cotización. Aquellos con al menos 37 años y tres meses cotizados pueden jubilarse a los 65 años, mientras que para los demás trabajadores, la edad de jubilación se establece en los 66 años. Estos sencillos criterios buscan garantizar que aquellos que han contribuido de manera constante y diversa al sistema de pensiones puedan acceder a beneficios adecuados a su trayectoria laboral.

Requisitos para acceder a doble pensión con Régimen de Prima Media con Prestación Definida:

Pensión por invalidez: Para obtener la calificación de una pérdida de capacidad laboral u ocupacional del 50% es necesario cumplir con condiciones específicas. Se requiere haber acumulado al menos 50 semanas de trabajo en los tres años previos a la fecha de evaluación. Esto significa que la persona debe demostrar una disminución significativa en su capacidad para trabajar o realizar ocupaciones durante ese período para cumplir con los requisitos de calificación.

Pensión por vejez: Las personas deben cumplir con mínimo 1.300 semanas cotizadas. La edad para los hombres debe ser de 62 años y en as mujeres 57.

Las personas deben cumplir con mínimo 1.300 semanas cotizadas. La edad para los hombres debe ser de 62 años y en as mujeres 57. Pensión de sobreviviente: Para tener derecho a la pensión del fallecido, es necesario cumplir con dos condiciones fundamentales. En primer lugar, se debe ser beneficiario directo del pensionado que ha fallecido. En segundo lugar, el afiliado fallecido debe haber realizado cotizaciones durante un período mínimo de 50 semanas en los tres años previos a la fecha de su fallecimiento. Estos requisitos son esenciales para acceder a los beneficios de la pensión tras el deceso del afiliado.

Requisitos para acceder a doble pensión con Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: