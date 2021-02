Estatuto Temporal: Migrantes venezolanos esperan salud, trabajo digno y educación

“Qué buena noticia en medio de todo lo que hemos tenido que vivir tras salir en Venezuela y por la pandemia. Esperamos que con esto podamos acceder a salud, trabajo digno y educación”, dijo un migrante en Bogotá.

Otra mujer migrante, que vende bolsas en la calle junto a sus tres hijos, dijo que “gracias a Dios se acordaron de nosotros que tenemos tantas necesidades y no podemos trabajar bien. No nos arriendan y nos discriminan por no tener papeles”.

A su turno, un vendedor de accesorios para celular aseguró que eso le abrirá puertas a su familia que vive hace tres años en Colombia.

“Somos catorce personas que llegamos desde Venezuela y estamos trabajando. Aquí hay que decir que a nosotros se nos abren oportunidades pero esto también contribuye a la economía del país”, señaló.

"Hacemos pública la decisión (...) de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país", afirmó Duque en una declaración en Bogotá junto al enviado de Acnur, Filippo Grandi.