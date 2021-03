Este domingo se realizarán las pruebas Saber 11 presenciales bajo estrictos protocolos

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que este domingo 21 de marzo se llevarán a cabo las pruebas Saber 11 Calendario B, Pre Saber y Validantes en sitio, bajo estrictos protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud.

La directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño, señaló que "les recordamos a las personas citadas que aplicaremos el protocolo de bioseguridad para pruebas de Estado en sitio presentado por el Icfes y adoptado por el Ministerio de Salud desde en 2020. Los inscritos deben llenar una encuesta para conocer su estado de salud".

Para la aplicación de la prueba, el Icfes dispuso de 370 sitios en 85 municipios con más de seis mil salones.

"Garantizaremos un aforo promedio de 10 personas por salón, para garantizar la seguridad de los estudiantes, sus familias y los miembros del equipo de apoyo de pruebas de Estado. Es importante reiterar que tanto en el intermedio de la prueba como al salir de ella, las personas no deben permanecer en el sitio de aplicación", explicó la funcionaria.

La primera sesión iniciará desde las 6:30 a.m. y finalizará hacia el mediodía. La jornada de la tarde iniciará a la 1:30 p.m.

Para la primera parte de las pruebas, los estudiantes responderán 131 preguntas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales. En la segunda parte, son 147 preguntas en las mismas áreas, pero la Lectura Crítica es reemplazada por inglés.

De otro lado, más de 1.300 estudiantes realizarán la prueba Pre Saber de manera presencial, el domingo 21 de marzo. Esta prueba también se realizará en casa entre el 16 y el 18 de marzo, en la que están citados más de 11.000 estudiantes.

Con este examen de ensayo, se busca familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones de aplicación de Saber 11.

Un total de 3.182 ciudadanos mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller con la prueba de Validación del Bachillerato Académico, de los cuales 106 son ciudadanos venezolanos.

En esta primera aplicación de 2021 están citadas 38 personas privadas de la libertad, quienes presentarán las pruebas en su lugar de reclusión.

Recomendaciones:

-Los sitios de aplicación para las pruebas se organizan manteniendo al menos dos metros de distancia entre persona y persona para evitar el contacto físico y con un promedio de diez citados por salón.

-Habrá lavamanos, dispensadores de jabón líquido y toallas desechables para el correcto lavado de manos y dispensadores de alcohol en lugares de acceso fácil y transitado por parte de los examinadores y examinados.

-El uso de tapabocas es obligatorio. Este debe cubrir nariz y boca durante todo el tiempo que las personas permanezcan en el sitio de la prueba.

-Antes de presentarse al sitio, deben diligenciar la encuesta referente al covid-19, antes del viernes 19 de marzo. La encuesta la pueden encontrar en la página del Icfes.

-Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente y huella dactilar. Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

-Es necesario tener a la mano lápiz, borrador y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse.

-Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen.

-El Icfes los invita a no permanecer en el lugar de aplicación de la prueba al terminar su examen de Estado para evitar aglomeraciones a la salida.