“En este momento nos preocupa demasiado esta situación sobre líderes nuestros que han sufrido algún grado de vulneración de su integridad como atentados. El último es el asesinado Jesús Antonio Montano, pero hemos tenido otros casos”, indicó.

En ese sentido, Velásquez hizo un llamado al Gobierno para que ponga su mirada en los líderes del Cauca y demás territorios donde se tiene la presencia de estos grupos armados ilegales.

“Le estamos solicitando a los ministros del Interior y de Defensa que nos contesten el teléfono por favor, porque hay que denunciar varios casos”, manifestó.

Advirtió que la presencia de grupos armados ilegales en el Cauca merece que se designen una serie de esquemas de seguridad para los líderes sociales.

“Misak Jesús Antonio Montano no era una persona normal. Él lideraba unos procesos de tiempo atrás no solamente de este proceso electoral, sino que viene haciendo graves denuncias de comunidades indígenas que no hacen su debido trabajo, además de la presión de los grupos armados en el territorio”, añadió.

Dijo que no es justo que haya diferencias para los esquemas de seguridad de los líderes sociales en diferentes regiones del país.

“Eso ha sido evidente y una prueba de ello ha sido la vulneración que tuvo Jesús para que lo raptaran y lo asesinaran, esto es objeto de investigación... toca ser respetuoso de las autoridades para que nos informen sobre el balance o desbalance de las medidas y garantías a la vida y al ejercicio del líder social... el Acuerdo de Paz en estos cinco años le ha dado todas las garantías a las Farc”, aseguró.

Manifestó que en la subdirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hay 1.750 excombatientes de las Farc, como hombres de protección.

"Hay más de 750 esquemas duros activos como excombatientes en reincorporación de acuerdo y 700 carros entre convencionales y blindados, por lo que este gobierno ha sobreatendido a las Farc y ha descuidado a nuestros líderes sociales y defensores de Derechos Humanos".

“El Gobierno se raja en esto y no sabemos por qué nuestro documento que ayudamos construir (Conpes 4063) no se implementó. No hay una ruta de trabajo que es la defensa, protección y prevención de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos”, puntualizó.