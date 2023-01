El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que como medidas adicionales para evitar afectaciones en la movilidad en el marco del plan retorno de este puente festivo, habrá restricción de carga, este lunes 9 de enero durante todo el día.

“Más de 6.000 policías de la Dirección de Tránsito, tendremos presencia a lo largo de todas las vías principales, secundarias y algunas terciarias y para que tengamos una movilidad, segura, tranquila y en las mejores condiciones, hemos conversado con los concesionarios para que tengamos en los peajes toda la capacidad instalada para hacer más fácil el paso por los mismos”, señaló.

Frente a ello, el ministro Reyes señaló que, “no tendremos en nuestras vías concesionadas, donde hay obras pares y siga, de manera que sea mucho más fácil y el plan de reversible que será una herramienta fundamental. Además, se estableció que el día lunes no habrá transporte de carga en concreto en nuestras vías para que haya un plan de retorno seguro, desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche”.

Por su parte, el director de la Policía, general Henry Sanabria, señaló que “habrá un despliegue con vehículos con misiones específicas de atención como orientación a conductores, policías de dependencias administrativas reforzando la regulación de tránsito, así como la designación de varios oficiales, entre ellos siete coroneles responsables de rutas y ejes viales principales”.

“Se dispondrán de 1.037 vehículos y 3.885 motocicletas para la regulación de tráfico y asistencia a viajeros sobre los principales ejes viales, apoyados desde el aire por 15 drones y siete helicópteros, junto a 58 grúas cama bajas, 184 ambulancias y cinco buses para la realización de pausas activas así mismo el monitoreo constante en cámaras de seguridad vial”, manifestó.

En materia de movilidad estiman que a nivel nacional se desplacen por los principales corredores del país cerca de 4.335.000 vehículos (paso peaje) durante puente festivo de los Reyes Magos, en Cundinamarca se espera que se movilicen 1'100.000 entre ingresados y salidos, y en la capital se estima que se movilicen 622.000 vehículos entre el viernes seis y el lunes nueve de enero.

Entre tanto, el general Sanabria invitó a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, así como no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, de igual manera no adelantar en sitios prohibidos y no realizar maniobras peligrosas.