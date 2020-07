La experta llamó la atención frente al tema de las pruebas y el aislamiento, debido a las dificultades que se tiene en la toma y la entrega de los resultados actualmente.

“Cuando se presenta una persona que es sintomática, igual debe aislarse desde el mismo momento en que presenta los síntomas y a pesar de que no le hayan practicado la prueba y alertar a sus contactos para que ellos también se aíslen".

En ese sentido, agregó que "esta es un recomendación que se hace porque cuando una persona empieza los síntomas, ya ha estado trasmitiendo el virus desde hace tres días y es muy probable que las personas a su alrededor estén contagiadas".

La epidemióloga e investigadora del Imperial College de Londres, aseguró que Colombia y Argenitan están ubicados en la mitad de los países que ya tienen un acumulado de muertes muy grande por COVID-19, en comparación con naciones como Chile, Perú, Brasil, México y Ecuador, que registran altas cifras de muertes por cada millón de habitantes

Finalmente, Zulma Cucunubá se mostró de acuerdo que en Colombia no se realice la segunda prueba de coronavirus, al señalar que no es necesaria porque ya que después de 10 días de haber estado en cuarentena, la persona que tiene el virus ya no es contagiosa.