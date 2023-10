Este sería el aumento en el precio de la gasolina para noviembre: conductores preocupados

¿Cuánto subiría la gasolina en el mes de noviembre?

A inicio de año, el ministro de Hacienda afirmó que el incremento de la gasolina llegaría hasta los $16.000 y se tendría en los próximos tres meses.

RCN Radio contactó al analista bursátil Andrés Moreno, quien nos dio un panorama acerca de cuánto subiría la gasolina para el mes de noviembre.

De acuerdo al experto, se debe respetar el promedio, ya que se debe lograr llegar a $16.000 a pesar de haber hecho una pausa en octubre.

“Tienen que revisar que no sea muy alto el aumento porque ahorita vienen los impuestos a los alimentos, por ende deben cuidar mucho el tema de la inflación", indicó Moreno.

Asimismo, Andrés indicó que según los datos y su análisis respecto al tema, la gasolina subiría $400.

“Yo le apuesto a que suba otros $400 y no $600, precisamente por el impuesto que viene a las comidas no sanas a partir del 1 de noviembre, asimismo para no afectar el comercio en el mes de diciembre”, señaló.