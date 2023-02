Esto es lo que pasa con la plata del Baloto que no es cobrada: Beneficia a colombianos

Baloto es la lotería que más juegan los colombianos, debido a los altos premios económicos que otorga. Sus sorteos, que se realizan cada miércoles y sábado, van acumulando un premio mayor hasta que haya un ganador y este se convierta en un nuevo millonario en el país.

Para que los apostadores se hagan acreedores de este gran premio, debe acertar el número que cae en las cinco balotas, y, además, el de una superbalota.

Sin embargo, hay personas, que pese a ganarse este premio, no lo llegan a cobrar por diferentes motivos. Ante esto, la empresa encargada del juego menciona que “si su premio supera los 365 días después de haber sido jugado y no es cobrado, no podrá solicitar el respectivo pago”.

Pero entonces, ¿Qué pasa con este dinero que no es reclamado?, la compañía respondió que inmediatamente el que le apostó y le atinó deja de ser el acreedor y este pasa a ser “transferido al sector de la salud”.

Según Baloto, se basan en el artículo 12 de la ley 1393 expedida en el año 2010, en el cual especifica que todo dinero de algún premio que no sea cobrado, termina en las cuentas que va dirigida a la salud de todos los colombianos.

Pero no todo el porcentaje total va para este sector, ya que solo 75% va destinado para estos recursos de la nación y el 25% que resta es para el acúmulo del próximo sorteo.