Esto es lo que se sabe de la liberación del padre de Luis Díaz

Pasan los días, las horas y la incertidumbre de no saber nada del señor Luis Manuel Díaz Jiménez, aumenta. Desde que se confirmara que el ELN tiene en su poder al padre del futbolista Luis Díaz, los familiares se mantienen en cadena de oración para esperar la liberación pronta del señor ‘Mane’.

Durante este viernes ya se han observado varios vehículos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rodeando la casa de Luis Manuel Díaz en Barrancas, La Guajira, aumentando las probabilidades de que el padre del futbolista ‘Lucho’ sea liberado pronto sano y salvo.

A la casa de la familia Díaz Marulanda sigue llegando amigos, vecinos, indígenas Kogui a solidarizarse con ellos, con distintivos, como suéteres blancos, pancartas que dicen: “Libérenlo ya”.

El Alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, también emitió un comunicado donde reitera su llamado por el respeto y la vida, la libertad y por la urgente liberación del señor Luis Manuel Díaz Jiménez.

“Los pronósticos son bastante reservados, todavía no se sabe nada claro, concreto, estamos esperando que las autoridades nos den mayor información. Hay una comisión tratando de dialogar, pero no hay lugares específicos, no tenemos conocimiento de absolutamente nada, esto ha sido reservado por el tema de las autoridades”, dijo el mandatario local.

Por otra parte, la Gobernadora de La Guajira, Diaala Wilches Cortina, se pronunció al respecto y rechazó estos actos lamentables del secuestro del señor Mane Díaz.

“Mi solidaridad con la familia Díaz Marulanda, ante el pronunciamiento del ELN en el que se atribuye el secuestro del señor Luis Díaz. Una noticia que lamenta todo el país en el marco de los diálogos de paz que se adelantan con esta guerrilla. El Gobierno debe actuar de inmediato para lograr una liberación concertada que respete su vida e integridad”, escribió la mandataria de los guajiros en su cuenta de X.