Esto le puede costar tratar de irse de puente en próximos festivos

Ahora que se vienen tres puentes festivos seguidos en Colombia varios organismos de control y autoridades pertinentes, comienzan a hacer los respectivos llamados de conciencia a los ciudadanos, que quieren salir a pasear en estas fechas, como si el coronavirus se hubiera ido Y no amenaza a la humanidad.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, envió un mensaje a todos los bogotanos y les hizo una fuerte advertencia: "Se acercan tres puentes festivos y vamos a hacer un llamado principalmente a la gente de Bogotá. No queremos turistas, estamos recuperando la vida productiva, no la social. No pueden venir de paseo”.

En este sentido, alertó que las personas que vayan a ese departamento se exponen a un comparendo de $483.901. Además, del pago de la grúa y los patios. A esto hay que sumarle la multa de $936.320 por violar el Código de Policía por no acatar los decretos.

“Así que este chistesito de venirse de paseo le puede costar más de $2.000.000”, explicó.

"Hay estrictos controles de la vía al ingreso de Villavicencio para ver quienes ingresan y revisar si están contemplados en los decretos. Si no están contemplados en las excepciones no vengan, porque se exponen a esto y nos exponen al riesgo de contagio.

Cabe recordar que en Valledupar (Cesar) ya se decretó un toque de queda durante esos tres puentes festivos para evitar los contagios de coronavirus. Esta información fue confirmada por el alcalde Cesar Mello Castro desde su cuenta oficial de Twitter.