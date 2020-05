"Esto no es una casualidad": comandante de la Armada sobre botes que terminaron en Venezuela

El comandante de la Armada Nacional, almirante Evelio Ramírez, se refirió al incidente que se registró este fin de semana con tres botes de esa institución que terminaron en territorio venezolano, luego de que al parecer las embarcaciones se soltaran de un puesto de control a orillas del río Meta, en el departamento fronterizo del Vichada.

En diálogo con RCN Radio, el oficial precisó que “esto no es una casualidad. Los tres botes no se pudieron soltar al tiempo, salvo que no se esté cumpliendo con la doctrina (...) tengo ya unos indicios de cuáles fueron las circunstancias que permitieron que se presentara esta coyuntura (...) Hoy estamos cerrando las investigaciones para establecer qué fue lo que pasó".

En ese mismo sentido, el oficial agregó que "yo espero que mañana podamos decirles con puntualidad las causas por las que se presentaron estas circunstancias (...) cuando sacamos el primer comunicado manifestamos que en ese momento no teníamos los elementos de juicio para saber qué fue lo que sucedió".

En ese mismo sentido, el uniformado explicó que se están haciendo las investigaciones y que no se pueden entregar más detalles, hasta que no haya claridad sobre qué fue lo que realmente ocurrió con las embarcaciones.

“Estos botes cuando están operando y cuando tienen que amarrarse, se amarran de manera independiente. Además dentro de ellos, es necesario que quede un oficial para evitar este tipo de incidentes” destacó Ramírez.

Cabe mencionar que tras el incidente, la Armada Colombiana se pronunció luego de que las autoridades venezolanas confirmaran la incautación de tres lanchas de combate en su territorio, que al parecer estaban en “estado de abandono” en el río Orinoco.

De acuerdo con uno de los partes del comunicado de esa institución, los botes fueron arrastrados por la fuerte corriente en la madrugada de este sábado, “sin tener la oportunidad de recuperarlos”.