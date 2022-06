“Estoy respondiendo bien al tratamiento”: mamá de Egan Bernal sobre su cáncer de seno

Flor Marina, la mamá de Egan Bernal, habló en Noticias RCN sobre su lucha contra el cáncer de seno. Dijo que decidió raparse “el día que se me estaba cayendo demasiado, ese día tenía el desprendimiento del cabello y me dolía demasiado. Fue un poco difícil, de hecho, era el paso al que más le temía".

Frente a su tratamiento señaló que “el martes tuve cita con el oncólogo y me dijo que mi cuerpo estaba respondiendo bien al tratamiento y se redujo prácticamente a la mitad. Son dos quimios y voy super bien, entonces fueron muy buenas noticias”.

Por otro lado, respondió a la pregunta de si el día más complicado para ella fue cuando le diagnosticaron cáncer o el del accidente de Egan Bernal.

“Estos días cuando me dijeron que tenía cáncer no lo asocié tan mal, pero cuando me dijeron que mi hijo se podía morir o podía quedar en una silla de ruedas, sentía que no podía con eso. Con lo mío tengo toda la fe y la valentía, pero ese momento sí me sentí derrumbada”.

Finalmente, se refirió a los polémicos trinos que ha realizado el ciclista colombiano. “Yo le digo que la pare, que no se meta en eso. Y él me dice que es por la patria, que también es su madre”, expresó.