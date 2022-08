La actriz porno Esperanza Gómez indicó a RCN Mundo que se siente acosada y vulnerada por la censura que ha recibido por parte de Instagram en sus publicaciones.

Según afirmó, ha tratado de que todas sus fotografías cumplan con la política de la red. “Desde hace rato yo vengo siendo acosada y vulnerada mis derechos, en esta red social, por presuntamente incurrir en el incumplimiento a las normas de la plataforma, de la cual yo he sido muy cuidadosa precisamente con no publicar nada explícitamente pornográfico”, indicó.

“Me he basado en muchas de mis publicaciones que están basadas en ejemplos de otras cuentas que suben contenido y yo al ver que a esas personas no le censuran el contenido, pues yo subo contenido similar, estando dentro de las normas, precisamente de Instagram pero el hecho simplemente de qué yo sea una personalidad que se dedica al entretenimiento para adulto ya es motivo de qué me censuren”, resaltó.

Gómez presentó una tutela ante la Corte Constitucional, “para que me respeten mis derechos a la libre expresión, a la igualdad. Y quiero hacer respetar mis derechos a las no discriminación, al trabajo, al libre desarrollo como persona que tengo”.

“Hay muchas personas que se dedican a la industria similar a la mía, como el modelaje webcam, como las chicas que están haciendo Only Fans, qué vendemos contenido para adultos, pero simplemente, ya por nuestro oficio, hace que es lo que publicamos sea pornográfico”, destacó.

“Yo cada vez que tenía el reporte de una publicación que para mí, yo decía ‘no estoy incumpliendo las normas de Instagram’, pues yo efectivamente iba dentro de la misma aplicación de Instagram, hacia la objeción de la publicación y me decían que efectivamente usted no ha incumplido con las normas de Instagram”, relató.

Sin embargo, denunció que una vez lo hace a la siguiente semana, le vuelven bajar otra publicación. “Hay personas que se sienten ofendidas con el contenido que yo subo y constantemente están reportándome las entonces, parece que Instagram le presta más atención a esos reportes”, destacó.

Según cuenta, es la primera vez que alguien demanda o interpone una acción de tutela a una red social, “debido a este acoso, a esta persecución, entonces pues no sabemos lo que va pasar, lo único es que yo estoy tratando de sentar un precedente, para que, si no pueden existir desnudos en Instagram no sea sólo para Esperanza Gómez, sino para todos”.