“Estoy vivo”: poeta y escritor Jotamario Arbeláez desmiente versiones sobre su supuesta muerte

Comentó que en la Universidad del Valle recibió el Premio a la Vida y la Obra por parte de la Gobernación. "Después de haberla recibido en México y en España y de terminar mi obra final que se llama 'Los Días Contados', yo ando con ese temita desde hace rato y abarca varios tomos, cada uno con un tema la familia el nadaísmo”, indicó.

“Claudita, estoy aterrado con la broma, pero de todas maneras te quiero decir que estoy vivo y te amo y a mis hijas y a mi nieta y a toda mi familia”, diciéndole a su esposa sobre su supuesta muerte.

Contó que se encuentra recluido en una clínica en Bogotá porque tiene afectados los pulmones, pero advierte que se encuentra bien de salud. “Voy a trabajar tranquilamente en casa, sabiendo que la reencarnación existe y que hay que aprovecharla, dándole la segunda oportunidad sobre la tierra”, destacó el poeta.

Al ser preguntado sobre qué piensa de la muerte, el escritor colombiano dijo: "Mucha gente me pregunta si es que tengo expectativas de que la pelona se está acercando, pero más bien es que si se está acercando, yo la engatuso, incluso con cantos de amor y de seducción, que ha sido parte de mi obra literaria; más bien he optado por ella y he salido a caminar y hasta reposar por ahí con ella”.