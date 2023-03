Estrategia judicial y de erradicación de hoja de coca no ha funcionado: Gobierno

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la estrategia judicial y de erradicación de la hoja de coca no ha funcionado, por lo que el Gobierno busca cambiar esa política por un esquema que incluya interdicción, erradicación, detener el flujo de cocaína y perseguir el lavado de activos sin afectar la naturaleza.

El funcionario señaló que las autoridades de Estados Unidos conocen esa estrategia y están preocupada por el auge de otros estupefacientes, ya que “la cocaína es una droga que parece ser que ya está llegando al final de su ciclo”.

“La estrategia que tradicionalmente se ha tenido para lograr eso, pues no ha dado los resultados que quisiéramos. Por eso estamos empeñados en cambiar la política”, expresó el funcionario.

Más información: Aplazan audiencia de indagatoria de Arturo Char

Precisó que “si nosotros logramos mediante interdicción fluvial, detener el flujo de cocaína y detener el lavado de activos, pues estamos logrando el fin que queremos sin afectar la naturaleza, sin afectar esos cultivos”.

Osuna indicó que los gobiernos de los dos países coinciden “en querer unas sociedades en las que se pueda vivir con plena tranquilidad, en las que la amenaza de morir por las drogas no exista”.

“Eso no quiere decir que no vaya a haber erradicación. Quiere decir que la política es completa y una parte será la erradicación voluntaria, otra parte será erradicación forzada, otra parte mucho más importante es la interdicción de la cocaína. El problema no es la hoja de coca, el problema es el consumo, el tráfico de la cocaína”, puntualizó.

También lea: Buscan a hombre que aún no ha reclamado premio de lotería de $1'400 millones

Finalmente, el funcionario concluyó que “el gobierno de los Estados Unidos conoce toda esa estrategia y también ellos han venido cambiando su estrategia. Incluso, las grandes preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos –por lo que me han transmitido ellos–, tienen que ver ya con otras drogas, con el fentanilo, con la metanfetamina”.