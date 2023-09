Estratos en los que llegaría más caro recibo de la luz por propuesta de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado durante su más de un año de mandato a comunicar sus estrategias e ideas a los colombianos a través de la red social Twitter, hoy en día, X.

Y justamente el pasado sábado 2 de septiembre sorprendió a los ciudadanos con una propuesta que busca cobrar el sistema de transporte público en importantes ciudades a través de una cuota adicional cobrada en recibo de la luz.

De esta manera los ciudadanos de estratos que mejor economía tienen en el país subsidiarán el transporte a aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para paparlo y optan en muchas ocasiones por entrar ilegalmente al sistema.

Ahora bien hay que tener presente que los hogares de estratos 4,5,6 así no usen el servicio deberán pagarlo y aún no se conoce la cifra exacta en la que se aumentará el valor de la factura de energía.

“Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?... Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se les da a los estratos en las facturas” fueron las primeras palabras del presidente Petro.

Sin embargo, un tema que quedó en el aire es sí a las personas que viven en condiciones más vulnerables como los de estrato socioeconómico 1, 2,3 deberán pagar un incremento en el recibo de la luz o simplemente gozarán de una movilidad pública totalmente gratis.

“Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público” concluyó el primer mandatario de Colombia.

Lo cierto de esta propuesta es que sin ser una realidad ya empezó a generar molestias entre los colombianos que manifiestan que dentro de esta medida muchas personas que 'no lo necesitan' se verán beneficiados.

“Todo lo que proponga gratis a la gente le va a encantar. El problema es que no hay de donde pagar todo eso, a menos que continúe gravando al sector productivo”; “Está desesperado porque van a perder en Bogotá, deje el populismo, deje el odio contra la clase media y el empresariado”; “Va a poner a los más pobres y a los que sí trabajan a pagarle el transporte a los vagos?”; “Tal cuál! A pagarle el transporte a los vagos”, fueron algunos de los comentarios más destacados en el Tweet.

Finalmente, es importante mencionar que por ejemplo en Bogotá, los capitalinos desde hace varios meses ya se deben afectados por el incremento en el valor de la factura de energía puesto que está llegando con recargo del servicio de aseo.