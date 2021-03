Estudio revela que 42 % de las mujeres se sienten más agotadas laboralmente que los hombres

Un estudio realizado por la firma la firma FTI Consulting sobre el agotamiento laboral y la importancia de buscar tiempo para detenerse, reveló que el 42% de las mujeres encuestadas manifestó sentir un agotamiento mayor al nivel que reportaron los hombres (32%).

La investigación también reveló que el 70% de las mujeres encuestadas les gustaría cambiar su actividad laboral por su nivel de agotamiento actual y el 51% se siente estancada y no ha podido avanzar como quisiera.

De acuerdo con el estudio, “sin importar si trabajan o no, los colombianos están sometidos a muchas presiones: tecnología que no les deja tiempo para sí mismos; la pandemia que incrementó la carga; una actividad que no les da descanso ni la posibilidad de tomar vacaciones; tareas que no se logran terminar; semanas en las que no logran cumplir lo que se proponían. Estos son problemas que afectan al menos a seis de cada diez personas”.

A siete de cada diez personas les está faltando tiempo para ellos mismos, según reveló el estudio; así mismo, tres de cada diez quisieran poder dedicarle menos tiempo a su trabajo, estudio o en general a sus obligaciones. Seis de cada diez siente que está durmiendo el tiempo que requiere, y tres de cada diez quisiera poder dormir más.

Finalmente, el estudio detalló que casi la mitad de los colombianos piensan que para lograr el éxito laboral, es necesario hacer sacrificios personales y no tomarse un tiempo para el descanso.

Es de mencionar que el agotamiento laboral en Colombia y en el mundo se agudizó con la pandemia, generando que muchas personas aplazaran sus planes y se hicieran muchas preguntas sobre su actividad laboral, sin duda, las mujeres no fueron la excepción.