Ex niñera de Laura Sarabia apareció en comercial de campaña política de Petro

El nombre de la exniñera Marelbys Meza, ha estado en los titulares de los medios de comunicación durante los últimos días por cuenta del caso de chuzadas y uso del polígrafo que involucra a la Laura Sarabia y Armando Benedetti, ambos altos funcionarios que salieron del Gobierno por cuenta de este escándalo.

Y es que según reveló la Fiscalía, la Dirección de Inteligencia Judicial (Dijín) interceptó telefónicamente y de manera ilegal a la ex niñera.

De acuerdo con la Fiscalía, algunos uniformados (después de que se cometió el robo en la vivienda de Sarabia) solicitaron a la Fiscalía que interceptara los números telefónicos de dos sospechosas a partir del 30 de enero de 2023.

El fiscal Francisco Barbosa explicó que la interceptación se dio a través de un informe de Policía inventado contra el 'Clan del Golfo', desde el mismo día en el que se denunció el hurto de unos 7.000 dólares, al parecer, de la residencia de Laura Sarabia.

Según revelaron, a la ex niñera le pusieron los alias de 'La Cocinera', que estaba al servicio de 'Siopas', uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo que fue abatido hace un par de meses. “Dijeron que la señora vivía en el corregimiento de Tagachí (Chocó) y que ella era la encargada de cocinarle a uno.

Después de que se conociera todo este montaje en contra de la ex niñera para interceptarla ilegalmente, se conoció un hecho que ha causado indignación, dado que Marelbys Meza contó que apoyó al presidente Petro en su campaña e incluso apareció en un comercial sin recibir pago, solo porque quería aportar su granito de arena.

Se trata de una pieza publicitaria en el que varias madres invitaban a votar por Petro: "Me dirijo a ustedes para que votemos este 19 de junio por el verdadero cambio, sin miedo y con esperanza. Llegó el momento de hacer historia, tu país te necesita. ¡Cuento contigo! Comparte con tus amigos y amigas", escribió el entonces candidato Petro al compartir el video.

Solo hasta ahora muchos evidenciaron que Marelbys Meza, mujer que puso en jaque a altos funcionarios del Gobierno con su denuncia, apareció desinteresadamente en el comercial.

"Yo trabajaba con don Armando (Benedetti). Me invitaron. Yo feliz (...) No me pagaron nada porque era una forma de ayudar en la campaña", contó la ex niñera a Semana.

"Me dirijo a ti, mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo", dice Marelbys quien contó que apareció en el video porque "yo quería el cambio".

El comercial de Marelbys