Excomandante paramilitar pide al gobierno aval para ser gestor de paz

Hernán Giraldo, excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, durante la época en la que fue conocido como ‘el Patrón´, quiere ser ‘gestor de paz’ en los procesos que se adelantan desde el gobierno nacional, con algunos grupos armados.

El exjefe paramilitar le pidió al presidente Gustavo Petro, que le permita participar en los procesos de paz, la solicitud la hizo a través de un comunicado que envió desde la cárcel de Itagüí, donde permanece privado de la libertad.

Lea también: Incendio en Barranquilla: Piden que se evalúe declarar el estado de emergencia por contaminación

Giraldo expresó su compromiso con la búsqueda de la paz total en la Sierra Nevada de Santa Marta y aseguró que, “la intensión de vincularse a la ‘paz total’, no es con el interés de hacer política, sino porque está convencido de que la búsqueda de la paz total y de pacificar la Sierra Nevada de Santa Marta, es necesaria”.

“Es cierto que postulé mi nombre para apoyar un proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta y no lo hago por intereses económicos, políticos o jurídicos”, puntualizó en el comunicado.

Añadió que, “desde el 2006 estoy privado de la libertad y estuve preso en una cárcel en EE. UU., he puesto la cara y estoy respondiendo por mis errores, he esclarecido y dicho la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz y actualmente me estoy defendiendo de otros procesos en mi contra”.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, Giraldo tiene pendiente una condena desde el 18 de septiembre de 2018, que emitió el juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, asegura que, a Giraldo Serna se le conoció en las Autodefensas como un abusador sexual de menores, pero también se le investiga por otros delitos como concierto para delinquir, acceso carnal abusivo, aborto sin consentimiento, terrorismo, desaparición forzada, secuestro y tortura.

Le puede interesar: Cansado del ruido, hombre le prendió fuego a un camión de cemento que adelantaba una obra vial

El ministro de defensa, Iván Velásquez, se refirió desde la ciudad de Santa Marta, acerca de la posible participación de actores vinculados con el narcotráfico, en los procesos de paz.

“El hecho de que se sienten a conversar, no significa que de inmediato se va a ver una pacificación absoluta en el país, también hay que tener en cuenta que si el gobierno acepta los diálogos de paz, no es sinónimo de debilidad del Estado ni mucho menos la inacción de las fuerzas armadas”, enfatizó el ministro de Defensa.

Cabe anotar, que el Congreso de la República, el pasado 26 de octubre, aprobó la ley 2272 de paz total, que autoriza al presidente Gustavo Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia.